 Tre colpi di pistola a Reggio Calabria contro la segreteria del candidato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro

AGI - Tre colpi di pistola sono stati esplosi, ad altezza uomo, poco dopo le 21 contro la vetrata della segreteria politica del deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, candidato nel collegio uninominale Reggio Calabria 5. I colpi di arma da fuoco hanno mandato in frantumi la vetrata ma non ci sono stati feriti. Il fatto è avvenuto in via Borrace alla caserma, nei pressi dei giardini del palazzo del consiglio regionale della Calabria. Negli uffici della segreteria, Cannizzaro, insieme con dei collaboratori, stava incontrando alcuni suoi elettori.

Immediato l'intervento degli agenti di polizia della questura di Reggio Calabria e quelli della polizia scientifica.

Ad avvisare le forze dell'ordine dell'accaduto è stato lo stesso Cannizzaro che in serata e' stato sentito, insieme ad alcuni suoi collaboratori e altre persone che si trovavano nella zona, dagli investigatori della Digos. Gia coordinatore provinciale di Forza Italia e consigliere regionale in Calabria, Cannizzaroè' deputato uscente alla prima legislatura ed è stato ricandidato per le prossime consultazioni del 25 settembre. Nei giorni scorsi Cannizzaro ha incontrato numerosi amministratori dei 93 comuni della provincia di Reggio Calabria nell'ambito della campagna elettorale che lo vede impegnato nella corsa nel collegio Reggio Calabria 5.