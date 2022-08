In famiglia, col gatto o al mare: il Ferragosto dei leader politici

AGI - Nel giorno di Ferragosto, i leader politici non si sottraggono agli auguri di rito agli italiani, per una delle festività più popolari del nostro Paese. Lo hanno fatto via social, concedendosi una mini-tregua dalla bizzarra campagna elettorale estiva determinata dalla scadenza delle Politiche, fissate il 25 settembre.

Su Twitter, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi posta una foto che lo vede a tavola brindare assieme alla compagna Marta Fascina e scrive "vi auguro di trascorrere un Ferragosto sereno, una Festa della Madonna Assunta con i vostri cari e con le persone che amate", aggiungendo che "da domani si ricomincia a lavorare per l'Italia".

Vi auguro di trascorrere un Ferragosto sereno, una Festa della Madonna Assunta con i vostri cari e con le persone che amate.

Da domani si ricomincia a lavorare per l’Italia! pic.twitter.com/7OXNb3eX63 — Silvio Berlusconi (@berlusconi) August 15, 2022

Anche il segretario della Lega Matteo Salvini posta una foto che lo vede impegnato in una conversazione al cellulare, con bene in vista il crocefisso al collo: "Buon Ferragosto a chi è in vacanza - scrive - ma soprattutto a chi è rimasto a casa e a chi lavora".

Buon #ferragosto, Amici, a chi è in vacanza, ma soprattutto a chi è rimasto a casa e a chi lavora. #credo #15agosto pic.twitter.com/MQ3ZDJlT3m — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 15, 2022

Rimanendo nel centrodestra, la presidente di FdI Giorgia Meloni pubblica una foto dal sapore balneare in cui guarda l'obiettivo abbracciata alla figlia Ginevra, di spalle, mentre il leader di Azione Carlo Calenda (attivissimo anche oggi su Twitter) posta la foto di una pagina di un saggio di storia americana soffermandosi sul concetto di "Patriottismo Repubblicano", con tanto di citazioni di Lincoln e Mazzini.

Buon Ferragosto a tutti pic.twitter.com/ZniYFhmGJS — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) August 15, 2022

Su Instagram, invece, Calenda ha postato una foto in automobile col suo gatto, "l'unico membro della mia famiglia che non mi abbandona mai".

Nessun post dal segretario del Pd Enrico Letta, alle prese con un Ferragosto ancor piu' rovente del solito a causa del rebus candidature nel suo partito. La Direzione dem che dovrebbe trovare la quadra, infatti, è stata aggiornata già due volte e dovrebbe tenersi stasera alle 20, ma non è escluso che possa ulteriormente slittare a domani.