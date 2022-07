Stampa e Palazzo: Draghi blinda il governo, tensioni nel M5s 

AGI - Il premier Draghi blinda la sua maggioranza e annuncia i nuovi provvedimenti contro il caro bollette ma nel M5s cresce il pressing per lo strappo. In Parlamento rinviati ius scholae e cannabis.

Sono questi i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi.

Corriere della Sera

"Non governo senza il M5s". Draghi e le tensioni nella maggioranza. Il premier a colloquio con Mattarella. E sui messaggi a Grillo: non li trovo, fatemeli vedere. Conte esclude l'appoggio esterno. La metamorfosi di Giuseppe: da guida gentile in emergenza a insidia per il governo. Come è cambiato il bonario premier che annunciava i lockdown. Pressioni degli eletti per la rottura, ma nel M5s passa la linea dell'attesa. Letta parla a Conte: se voi lasciate, subito al voto e ognuno per sè.

Il segretario Pd spinge per il proporzionale. In arrivo tre miliardi per tagliare le bollette di famiglie e imprese. Draghi: senza questo intervento aumenti del 45% per luce e gas. Finora stanziati 30 miliardi. Allarme siccità, il governo pronto a varare un piano.

La Repubblica

Mattarella blinda il governo. Il Quirinale incassa l'impegno di Conte a non strappare con l'appoggio esterno, ma i 5S restano una polveriera. Draghi chiude a ogni possibilità di assetto diverso della maggioranza. Via libera dal Cdm al taglia bollette: 3 miliardi contro gli aumenti. Il retroscena: Conte perso nel suo labirinto evoca lo strappo, poi frena: "Ma non escludo il voto online". Ius scholae e cannabis, rinvio a metà luglio. Letta: "Non si arretra". Via l'ultimo dei "contiani": l'ex commissario Arcuri ora perde anche Invitalia. Il leader 5 Stelle gli affidò la gestione della pandemia. Draghi lo sostituì con Figliuolo e non lo rinnova: a capo dell'Agenzia Bernardo Mattarella, nipote del Presidente.

La Stampa

Draghi blinda il governo: "Avanti solo con i 5 Stelle". Il presidente del Consiglio sale al Colle: cosi' Mattarella ha scongiurato la crisi. Lo stallo di Conte: la maggioranza sostiene il leader M5s ora legato a doppio filo all'esecutivo ma i grillini insorgono: stacchiamo la spina o rischiamo di scomparire.

Il Giornale

Draghi spegne Conte. Il premier inchioda il leader M5s alle sue responsabilita': "Niente governo senza di loro, avanti fino alla fine. I messaggi a Grillo? Voglio vederli". Il centrodestra blocca lo ius scholae e la cannabis libera. Il piano Conte-Travaglio: ma il "draghicidio" sfuma. Tutto parte dall'intervista del Fatto che da' l'assist a Giuseppi per uscire dal governo. Trame su Dibba.

Il Messaggero

Bollette, il governo stanzia 3 miliardi: aumenti congelati. Tregua forzata alla Camera, rinviati ius scholae e cannabis. Pd e 5S: li voteremo a luglio.

Il Fatto Quotidiano

Draghi fa lo show e ignora Conte: "Il governo l'ho fatto con Grillo". L'ira del leader 5S contro il premier: il rischio di crisi c'è. Puzza, roghi e monnezza: l'inferno di Gualtieri. Cinghiali, incendi e niente decoro urbano: dopo otto mesi, i poteri arrivati da Draghi non bastano. Il sindaco e' rimasto fermo alle promesse elettorali.

Il Tempo

Draghi prova a ricucire con Conte, "Al governo solo con il Movimento".

Libero

Draghi furbo o masochista. Supermario: niente governo senza M5s. Ma così non ci liberiamo dei grillini...

La Verità

Draghi si blinda e ordina di comprare gas. Dribbling sul caso Conte ("non trovo i messaggi con Grillo"), autoelogi sugli apprezzamenti internazionali, altro intervento per alleggerire le bollette. Ma i prezzi continuano a correre: in autunno turni e razionamenti.