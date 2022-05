Draghi, Berlusconi e il nodo Putin sulle pagine dei giornali

AGI - Draghi, Berlusconi e il nodo Putin. In primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi, le parole del premier sulla pace e quelle del Cavaliere sulla necessità di ascoltare anche il presidente russo.

Corriere Della Sera

"Da Putin sempre un muro quando gli ho parlato di pace". Il premier Draghi agli studenti di una scuola media: mi è andata meglio con il presidente americano Biden, che ha accolto i miei suggerimenti di parlare con Mosca. Berlusconi: la Ue convinca Kiev ad accogliere le richieste russe. Pressing di Palazzo Chigi su Casellati: concorrenza in maggio o Pnrr a rischio. Intervista al ministro Garavaglia: "Tutela per le imprese familiari, sulle spiagge il governo non cadra'. I timori di Meloni? Propaganda". Il richiamo di Mattarella all'unita'. Il presidente (pensando alla maggioranza) invita "le istituzioni a operare in maniera coordinata". Scenari: referendum sulla giustizia, il quorum e' lontano. Se si votasse adesso affluenza tra il 27 e il 31%.

La Repubblica

Da Berlusconi una mano a Putin: "Kiev va convinta ad ascoltare Mosca". L'ex premier chiede che la Ue si muova per fare pressioni sull'Ucraina. La critica alle sanzioni: "Fanno male anche a noi". Poi prova a frenare. Draghi a Casellati: "Sulla concorrenza serve l'ok a maggio o il Pnrr è a rischio". Il premier scrive alla presidente del Senato. E parla di Ucraina in una scuola del veronese: "L'Italia vuole la pace, ma da Putin un muro". Il retroscena: un'ora di colloquio con Zaia, il premier cerca sponde nella Lega dei governatori.

La Stampa

Intervista al ministro Di Maio: "Portiamo Putin al tavolo della pace. Mosca sblocchi i porti per il grano o scoppieranno nuove guerre". Draghi striglia i partiti: "Serve responsabilita', dobbiamo fare le cose". Silvio, mano tesa a Putin: il Cavaliere a Napoli per l'evento di partito e le uscite filo-Mosca, "le sanzioni fanno male, gli ucraini accolgano le domande dei russi".

Il Giornale

Pacifisti a parole. Borrell (Ue) boccia il piano italiano per il cessate il fuoco: "Ritiro incondizionato dei russi". Un'utopia che prolunga la guerra. Berlusconi: non c'e' soluzione se non si coinvolge Putin. Scenari politici: Forza Italia archivia le tensioni interne, si discute da anni... I ministri spingono sul ddl Concorrenza.

Il Messaggero

Berlusconi con Putin, "Kiev dica si' a Mosca". Ma poi fa retromarcia. Balneari, Draghi insiste e scrive alla Casellati. Tra i 5S l'idea della crisi.

Il Tempo

Vulcano Silvio a Napoli. Il Cav alla convention di FI: "L'Europa proponga la pace e Kiev ascolti Putin". Si prende la politica Ue: "Dopo la Merkel sono il primo leader del Ppe". Poi rassicura gli alleati: "Al vertice di Arcore semplici incomprensioni". Draghi il Signore delle fiducie. E fa pressione pure su Casellati. Intervista al segretario del partito Radicale, Turco: "Referendum unica chance per tornare allo stato di diritto".

Il Fatto Quotidiano

Draghi scarica sui partiti le colpe del suo governo. Intervista a Stefano Buffagni (M5s): "Troppo indietro sui fondi. Ora il piano va cambiato".

Avvenire

La Chiesa pronta a mediare. L'inviato del Papa Gallagher davanti alle fosse comuni di Bucha: "Un monito per la pace". Incontro col ministro degli Esteri Kuleba. In Donbass "un inferno di bombe", anche Lugansk sta per cadere.