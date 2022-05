Stampa e Palazzo: la sfida del Sud e le tensioni M5s-Pd

AGI - La sfida del Pnrr per far ripartire il Sud e il confronto nella maggioranza sull'invio di altre armi all'Ucraina. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi.

Corriere della Sera

Conte insiste, no ad altre armi. Letta avverte: si pesino le parole. Il leader M5s: non voglio creare problemi all'esecutivo.

Nel Movimento c'è chi ipotizza il voto in autunno. Intervista al segretario della Lega, Salvini: "Io elemento di stabilità, Roma lavori per la pace con Parigi e Berlino".

Draghi: basta pigri pregiudizi, Sud centrale nella strategia del gas. Il premier e Mattarella al forum di Sorrento. Carfagna: sta nascendo un altro Mezzogiorno.

La Repubblica

Il piano Draghi per il Sud, "Sarà l'hub dell'energia". Il premier rilancia il ruolo centrale del Mezzogiorno nodo delle infrastrutture del gas. E le Ferrovie investiranno, grazie al Pnrr, per collegare i porti alla rete ferroviaria. "Stop alle armi", la mozione del M5s. Il governo: così è crisi. In Gazzetta ufficiale il terzo decreto sull'invio all'Ucraina di materiale bellico più pesante.

Il vicepresidente 5S Turco: "Valutiamo il voto in Parlamento". La convention della Lega: Salvini e la sfida a Meloni in venti tappe. Il caso del mancato invito a Fedriga. Intervista al vicepresidente del Senato, Calderoli: "Tempo scaduto per la legge proporzionale. Sui quesiti schifoso silenzio".

Il Fatto Quotidiano

Conte, "no alle armi e alla crisi". Ma il governo rischia sul dl Aiuti. Csm, niente fiducia al Senato: forse voto dopo i referendum.

Il Messaggero

Draghi: il Mezzogiorno sarà il nuovo hub per gas e rinnovabili. Il premier: "Il Sud diventa centrale per diversificare le fonti di energia dell'Ue".

La Stampa

Sud in cerca di rivincita, "Basta pigri pregiudizi, deve essere protagonista". Il premier al meeting di Sorrento rilancia l'agenda per il Mezzogiorno. "Procedere veloci con le riforme per non perdere i finanziamenti Ue". Da Conte un nuovo avviso al Pd: "Pronti a seguire la nostra strada". Intervista a Francesco Boccia (Pd): "Solo in coalizione con i grillini possiamo battere la destra".

Il Tempo

La rotta del gas passa in Italia. La Russia blocca le forniture al Vecchio Continente. Il Paese resta unico passaggio. Metano dall'Africa e dagli Usa. Rubinetti e tubi sulle coste. Così diventiamo hub per l'Ue.

Il governo al forum di Sorrento conferma la strategia.

Il Giornale

Caso camici. Fontana innocente, gogna indecente. Il governatore lombardo prosciolto dalle accuse. Sinistra e grillini lo avevano infangato durante la pandemia.