Non è vero che Marta Fascina aspetta un figlio da Berlusconi

AGI - Marta Fascina non sarebbe in dolce attesa. Da Arcore nessuno commenta l'indiscrezione su una presunta gravidanza della 32enne compagna di Silvio Berlusconi, fresca di 'quasi nozze' col Cavaliere, celebrate sette giorni fa a Villa Gernetto. Ma il gossip riportato da 'Novella 2000' non avrebbe alcun fondamento, stando a qualificate fonti di Forza Italia.