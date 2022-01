Al via il sesto scrutinio per il Quirinale, maggioranza a 505

Dal fronte progressista spinta per Mattarella-bis subito

L'indicazione arrivata al fronte progressista è quella di votare scheda bianca, ma secondo quanto apprende l'AGI, nel Movimento 5 stelle, nel Pd e in Leu ci saranno parlamentari che scriveranno già oggi il nome di Sergio Mattarella in modo da spingere per arrivare al bis domani. Secondo un big della coalizione Mattarella potrebbe prendere oltre 200 voti al sesto scrutinio.