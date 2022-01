I timori incrociati dei partiti su Belloni e Casini

AGI - Se nella Lega sale l'allarme che Salvini possa alla fine aprire a Casini, nel Pd invece la preoccupazione, riferisce una fonte parlamentare dem, è che Letta possa aprire a Belloni. Su quest'ultima ci sarebbero stati contatti tra il presidente M5S Conte e il leader del partito di via Bellerio. Una candidatura esterna ai partiti, anche se - spiega la fonte parlamentare dem - "non sarebbe congeniale proprio per la sua provenienza dal Dis".

Ieri pomeriggio circolavano ancora le candidature di Draghi e Cassese ma poi nelle ultime ore il 'bivio' sembra essere appunto tra Casini e Belloni. Oggi si tratterà ancora, si andrà ancora con la scheda bianca, ma il dibattito potrebbe incentrarsi su questi due nomi.

Sul primo resta la forte contrarietà di Fdi e non è il 'piano A' di Salvini - ribadiscono fonti parlamentari del partito di via Bellerio. La preoccupazione è che la candidatura possa poi essere lanciata dal centrosinistra con Renzi, FI e centristi pronti a convergere. "A quel punto - spiega una fonte leghista - ci troveremmo in difficoltà". La Lega non lo voterebbe ma in quel caso potrebbe anche non uscire dalla maggioranza. Ma non è questo il piano di Salvini e non è neanche quello di Conte e di una parte del partito dem.

Mentre non è Belloni quello del Pd che punta a salvaguardare Draghi. Alle 8,30 il vertice del centrodestra potrebbe fare luce sulle trattative in corso.