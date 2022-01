La fitta giornata di Salvini durante il voto per il Quirinale

AGI - Giornata di incontri per Matteo Salvini che ha visto questa mattina il premier Mario Draghi, poi il presidente Fdi Giorgia Meloni, il segretario dem Enrico Letta e infine il presidente M5s Giuseppe Conte. Il leader della Lega sta lavorando ad una rosa di nomi che possa trovare il consenso anche del Pd e del Movimento 5 stelle, oltre che quello del centrodestra.

Per quanto riguarda Forza Italia fonti parlamentari sottolineano che Berlusconi ha fatto sapere ai gruppi che al momento opportuno darà indicazioni sulla partita e che è in stretto contatto con Salvini. Nell'incontro tra Draghi e Salvini di questa mattina, secondo quanto apprende l'AGI da fonti parlamentari, il presidente del Consiglio avrebbe espresso preoccupazione sull'eventualità di una impasse sul Quirinale che potrebbe avere ricadute sui mercati.

Nel colloquio, sempre secondo quanto viene riferito da fonti parlamentari, il premier avrebbe anche sottolineato l'importanza che il quadro politico resti stabile. Salvini sta portando avanti una trattativa con l'ex fronte rosso-giallo per trovare una soluzione condivisa, ma che al momento non prevederebbe come prima opzione il 'trasloco' di Draghi.

Nessun veto ma bisogna tener presente che con Draghi al Colle si andrebbe a votare, è il ragionamento che viene riferito da un 'big' del partito di via Bellerio. "Draghi al Colle solo se c'è un accordo politico", insiste Matteo Renzi. C'è chi, tra i vari grandi elettori, tiene a sottolineare la 'tempistica' di alcuni incontri odierni, a partire dall'incontro che si è svolto a palazzo Chigi.