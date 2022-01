Sulla lettera di addio di David Rossi verrà effettuata una perizia

AGI - "La questione, emersa nella giornata di ieri, della data di creazione della lettera con cui David Rossi annunciava il proprio suicidio, in data successiva alla sua morte, merita di essere accuratamente approfondita in sede peritale, e, ove trovasse conferma, getterebbe un'ombra inquietante sull'intera vicenda". Lo dichiara il presidente della commissione d'inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi, Pierantonio Zanettin.

"Ho quindi convocato in via d'urgenza per mercoledì prossimo l'ufficio di presidenza della commissione per affidare ai corpi speciali dei Carabinieri, già incaricati della maxi perizia, uno specifico ed articolato quesito sulla questione", conclude.

Rossi, responsabile dell’area comunicazione Monte dei Paschi, morto il 6 marzo 2013 nel mezzo della bufera della banca senese.