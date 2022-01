Per l'ultima volta il presidente della Repubblica sarà votato dai mille grandi elettori

AGI - Quando a gennaio il Parlamento si riunirà in seduta comune sarà l'ultima volta nella storia repubblicana in cui a eleggere il presidente della Repubblica saranno chiamati oltre 1.000 grandi elettori.

La riforma del taglio dei parlamentari, infatti, ha ridotto a 600 il numero di deputati e senatori e sarà dunque di 'solo' 600 lo zoccolo duro dei convocati per la scelta dell'inquilino del Quirinale quando, presumibilmente tra altri sette anni, si eleggerà il successore del prossimo Presidente.

A questi 600 parlamentari andranno aggiunti i delegati regionali che attualmente sono 58 (3 per ogni regione, uno solo per la Valle d'Aosta). Per ovviare alla sproporzione tra parlamentari e delegati regionali (questi ultimi con la nuova formulazione della Costituzione sarebbero circa un decimo della platea) si è già avviato in Parlamento l'iter di riforma dell'articolo 83 della Costituzione, uno dei cosiddetti correttivi alla riforma del taglio dei parlamentari, che ridurrebbe da tre a due i delegati per ogni regione.

Un disegno di legge a firma Federico Fornaro, sostenuto anche da Pd e M5s, prevede infatti che "all'elezione partecipano due delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze". Il disegno di legge però, pur presentato, ha solo iniziato l'iter in commissione alla Camera, poi è stato messo in stand by su richiesta del centrodestra, che ha proposto di riprenderne l'esame solo dopo l'avvenuta elezione del nuovo Capo dello Stato.

Se la riforma venisse approvata i grandi elettori scenderebbero dunque da 1.008 a 639, se invece non venisse approvata sarebbero 658.