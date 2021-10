Governo e sindacati lontani sulle pensioni

AGI - L'incontro fra Governo e sindacati non è andato bene e, se domani in Cdm non cambierà nulla, i sindacati decideranno iniziative di lotta.

Questo il risultato della riunione di stasera a palazzo Chigi sul ddl di bilancio, che dovrebbe essere varato dopodomani.

Domani il Governo tornerà ad incontrare i sindacati europei e mondiali, a margine dei lavori del G20, ma sarà un incontro puramente formale, non negoziale.

Draghi ha detto chiaro e tondo sulle pensioni che "dal contribuitivo non si torna indietro".

Ma questo non irrita i sindacati. Il segretario della Cgil Maurizio Landini attacca su altre questioni: "Il Governo pensa a una crescita che farà tornare il pil ai livelli pre pandemia dalla fine del primo semestre 2022. Questa crescita non può creare lavoro precario. Il sistema contributivo per le pensioni si regge solo se si pone fine alla precarietà del lavoro".

Pierpaolo Bombardieri (Uil) rimarca che il Governo non ha fatto scelte neppure sulla destinazione degli 8 miliardi di tagli alle tasse.

L'intenzione del Governo - afferma la Uil - è di lasciar decidere le Camere sulla ripartizione tra imprese e dipendenti. "Per assurdo - afferma uno dei sindacalisti presenti alla riunione - potrebbero anche decidere di dare tutti i soldi alle imprese".

Anche il leader della Cisl Luigi Sbarra parla di "iniziative" del mondo del lavoro e sottolinea che 3 miliardi per gli ammortizzatori sociali sono troppo pochi.

I presenti alla riunione affermano che Draghi è parso "irritato" dalla linea ferma dei sindacati.

Il Presidente del Consiglio ha lasciato la riunione anzitempo per degli impegni. Il ministro per la Pubblica amministrazione Brunetta ha reso noto che i contratti pubblici si chiuderanno entro l'anno.