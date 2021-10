Exit Poll: Milano, Bologna e Napoli al centrosinistra già al primo turno. Debacle del M5s

Si è chiusa la tornata elettorale che coinvolge grandi città come Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna e che inevitabilmente avrà riflessi importanti sul quadro politico nazionale.

Il Pd cerca il riscatto dopo la sconfitta delle amministrative del 2016 quando i Dem persero sia Roma che Torino: in campo lo stesso segretario, Enrico Letta che corre alle suppletive di Siena per un seggio alla Camera.

Dal verdetto delle urne arriverà anche una indicazione precisa sul futuro dell’alleanza del Partito democratico con il Movimento Cinque Stelle e sull’ipotesi di coalizione larga del centrosinistra. Il voto sarà un test chiave anche per il centrodestra e misurerà i rapporti di forza all’interno dell’alleanza, tra la Lega di Matteo Salvini, FdI di Giorgia Meloni, e Forza Italia.

Sullo sfondo la trattativa per l’elezione del Presidente della Repubblica attesa a partire da gennaio e su cui i partiti inizieranno a misurasi da subito. L'esito del voto di oggi è il primo test.

Trieste: exit poll Rai, Dipiazza 46-50%; Russo 29-33%

Roma: Michetti atteso al comitato alle 18:30 Chiuse le urne, arrivano i primi exit poll che danno Gualtieri e Enrico Michetti testa a testa. Al comitato del candidato di centrodestra i big sono attesi in serata e lo stesso candidato Michetti è atteso per le 18:30. Al momento non ci sono commenti o reazioni alle prime proiezioni uscite.

Roma: al comitato Calenda tiepida reazione alla prima proiezione Tiepida reazione al comitato elettorale di Carlo Calenda in viale Trastevere alla prima proiezione data da La7 che vede il candidato un filo avanti alla sindaca uscente Virginia Raggi. Calenda dovrebbe raggiungere il comitato intorno alle 18.

Bologna: instant poll Sky, Lepore 59-63%; Battistini 31-35% Secondo il primo Instant Poll di Quorum/Youtrend per Sky TG24 a Bologna: Matteo Lepore 59-63%;

Fabio Battistini 31-35%;

Marta Collot 1-3%;

altri candidati 3-5%.

Milano, Bernardo raggiungerà il suo comitato elettorale dopo le 16 Il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, sta seguendo le prime fasi dello spoglio da casa, dopo aver pranzato in famiglia. Bernardo dovrebbe arrivare al suo comitato elettorale, al Mary Hotel Nhow in via Tortona, tra le ore 16 e le 17. I primi exit poll danno il sindaco uscente Giuseppe Sala, candidato del centrosinistra, vincente al primo turno.

Milano, primo exit poll Rai: Sala 54-58%, Bernardo 32-36%

Napoli, delusione per primi exit poll in comitato Maresca Facce tese e delusione dopo i primi exit poll, che danno un risultato molto netto. Ma si predica prudenza e si attendono le rilevazioni sui voti reali. Questa l'atmosfera che si respira al comitato elettorale di Catello Maresca, il candidato sindaco di Napoli sostenuto dal centrodestra e da forza civiche. Il magistrato in aspettativa stamattina ha incontrato tutto il suo staff e ha pranzato in famiglia. È atteso all'hotel Mediterraneo, a pochi metri dal comitato elettorale, dove seguirà in una stanza riservata lo spoglio con la famiglia, gli amici più stretti, la segreteria e i collaboratori. Al comitato elettorale, invece, sono presenti al momento pochi giornalisti e alcuni componenti dello staff comunicazione.

Regionali Calabria: exit poll Rai, Occhiuto 46,5-50,5%; Bruni 24-28%

Milano: instant poll di Sky: Sala 51/55, Bernardo 21/36 In base al primo Instant Poll Elezioni di Quorum/Youtrend per Sky TG24, a Milano Giuseppe Sala è tra il 51 e il -55 %. Luca Bernardo 32-36%, Layla Pavone 2-6%, Gianluigi Paragone 3-7%. Altri candidati 3-5%.

Napoli: exit poll Rai, Manfredi 57-61%, Maresca 19-23%

Torino, exit poll Rai: Lo Russo 48%, Damilano 40,5%

Bologna: exit poll Rai, Lepore 61-65%, Battistini 26,5-30,5%

Napoli: instant poll Sky, Manfredi 49/53,Maresca 10/14 In base al primo Instant Poll di Quorum/ Youtrend per Sky TG24, a Napoli: Gaetano Manfredi tra il 49 e il 53%;

Catello Maresca 23-27%;

Antonio Bassolino 10-14%;

Alessandra Clemente 6-10%.

Altri candidati 3-5%.

Torino, instant poll di Sky: Lo Russo 43/47, Damilano 36/42 In base al primo Instant Poll di Quorum/ Youtrend per Sky TG24, a Torino: Paolo Damilano 38 e il 42%,

Stefano Lo Russo 43-47%,

Valentina Sganga 6-10%,

Angelo D'Orsi 2-4%,

Altri candidati 3-5%.

Roma: exit poll Rai, Michetti 31%, Gualtieri 30,5%

Roma: instant poll Sky, Gualtieri 26/30, Michetti 24/28 In base al primo instant Poll Elezioni Comunali Roma di Quorum/Youtrend per Sky TG24: Roberto Gualtieri: 26-30%

Enrico Michetti: 24-28%

Carlo Calenda: 18-22%

Virginia Raggi: 18-22%

Altri candidati : 5-7% .

Matteo Salvini seguirà lo spoglio elettorale da via Bellerio Il leader della Lega, Matteo Salvini, si trova nel suo ufficio nella sede di via Bellerio a Milano, dove seguirà lo spoglio del voto per le Amministrative.

Letta è arrivato nel comitato elettorale a Siena Enrico Letta, segretario del Pd e candidato del centrosinistra alle elezioni suppletive per il collegio di Siena-Arezzo, è arrivato al comitato elettorale, allestito per l'occasione all'Hotel Garden, e da dove seguirà lo spoglio.

Ad accoglierlo alcuni componenti del suo staff e esponenti del Pd locale. Il segretario Dem ha salutato i giornalisti e i fotocineoperatori Tv presenti. Nella sede anche Simona Bonafé, segretario Pd della Toscana.

Nel Salernitano a fuoco ulivi gli secolari di un candidato sindaco "Il mio terreno di famiglia è andato a fuoco, bruciando con sé piante d'ulivo secolari che i miei nonni hanno coltivato con sacrificio per decenni, comportandomi danni per migliaia di euro. In queste ore si sta cercando di capire l'origine dell'incendio, che pare essere di natura dolosa". Lo scrive nei social il candidato sindaco del M5s a Battipaglia (Salerno), Enrico Farina, sottolineando che, "se dovesse essere confermato che si è trattato di un atto vandalico, la mia condanna è forte contro coloro che danneggiano la natura e l'ambiente". Farina pubblica anche una foto che lo ritrae vicino a un tronco incenerito.

In Irpinia 7 Comuni con sindaco, una denuncia e tensioni Non dovranno attendere lo spoglio delle schede per sapere se sono stati eletti. In sette comuni della provincia di Avellino si festeggiano già i nuovi sindaci. Si tratta di comuni dove è stata presentata una sola lista e bisognava semplicemente raggiungere il quorum del 50% delle schede valide. Superata la soglia è scattata la festa a Lioni, Teora, Torella dei Lombardi, Frigento, Lacedonia, Manocalzati e Montaguto dove con certezza saranno proclamati sindaci Yuri Gioino, Carmine Ciullo, Antonio Di Conza, Armando Delli Gatti, Pasquale Chirico, Marcello Zecchino e Pasquale Tirone. È invece una sfida ad alta tensione a Monteforte Irpino, dove il sindaco uscente, Costantino Giordano, viene sfidato da Domenico Montuori e nei seggi elettorali ieri sera si è sfiorata la rissa tra i supporter delle opposte fazioni. Sono intervenuti i carabinieri per sedare gli animi ma è stato necessario che il comandante della stazione richiamasse all'ordine i due candidati sindaci, perché tenessero a freno i loro sostenitori e riportassero la calma. A Solopaca, in provincia di Benevento, invece, una donna è stata denunciata per aver fotografato la scheda elettorale al momento del voto. Il presidente e gli scrutatori del seggio hanno avvertito distintamente il click digitale emesso dal telefono, dopodiché hanno atteso che la donna, una 31enne del posto, uscisse dalla cabina e l'hanno consegnata ai carabinieri presenti nel seggio. La donna è stata identificata e denunciata e la scheda votata è stata invece annullata.