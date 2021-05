Amministrative: da FdI ok a Bertolaso, ma per ora resta il suo no

AGI - Albertini è ancora in campo a Milano (in seconda battuta c'è il centrista Lupi) ma Bertolaso per quanto riguarda la Capitale ha fatto sapere, riferiscono fonti parlamentari, di non essere disponibile alla partita. Lo ha detto del resto anche in mattinata e lo avrebbe confermato anche nel pomeriggio ai suoi interlocutori. La prossima riunione del centrodestra si terrà mercoledi’ prossimo.

L’orientamento è quello di puntare sempre eventualmente su un candidato civico. Se Bertolaso, nome indicato da Lega e FI non dovesse accettare, Fratelli d’Italia avrebbe campo libero ad indicare un proprio profilo.

Per ora prevale la tesi che sia un candidato scelto dalla società civile ma non si esclude che in seconda battuta si cambi schema e si vada su un politico.

Una opzione che non è stata avanzata ma che anche fonti del centrodestra non escludono possa arrivare. “

L’importante è che sia un candidato di serie A che abbia tutte le carte in tavola per vincere”, spiega un’altra fonte.