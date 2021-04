La fiaccolata di Fratelli d'Italia contro il coprifuoco. Meloni: "È devastante"

AGI - “Fratelli d'Italia stasera manifesta simbolicamente davanti Palazzo Chigi, contro il coprifuoco. È una misura irragionevole, che devasta la nostra economia, non ha alcun senso nel contrasto alla pandemia e chiaramente incide sulla libertà dei cittadini". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, a margine della fiaccolata del suo partito davanti Palazzo Chigi, per protestare contro il coprifuoco.

"Noi consideriamo che non sia più tollerabile, dopo oltre un anno dall'inizio della pandemia, continuare a limitare la libertà delle persone con atti del governo perché nelle Nazioni democratiche non è nella disponibilità del governo decidere quando possono o non possono uscire di casa", ha aggiunto, specificando come "mi pare che anche il presidente Draghi ieri abbia detto la libertà non si baratta con nulla".

"Noi siamo perfettamente d'accordo. Siamo qui per difendere la libertà e per chiedere misure serie a contrasto del Covid, nella speranza che domani tutte le forze politiche vogliano votare l'odg di FdI che chiede l'abolizione del coprifuoco”, ha concluso.