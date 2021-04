Le primarie del centrosinistra per il Campidoglio saranno il 20 giugno?

AGI - Al tavolo di coalizione convocato per martedì prossimo, il Pd proporrà agli alleati di centrosinistra il 20 giugno come data per le primarie per il Campidoglio. A comunicare la scelta i segretari del Pd Roma e Lazio, Andrea Casu e Bruno Astorre, che hanno incontrato al Nazareno Francesco Boccia, responsabile Enti locali del partito. "Abbiamo deciso di convocare per martedì prossimo il tavolo di coalizione dove proporremo, come data per le primarie il 20 giugno" spiega Casu.

"Siamo al fianco della città nella lotta al virus - ricordano Casu e Astorre - ma grazie agli straordinari risultati della campagna vaccinale nella nostra Regione, si riaccende la speranza che ci permette di rimetterci al lavoro per costruire insieme il mondo oltre il Covid, a partire dalle prossime amministrative. Ricordiamo che le primarie, da sempre nel dna del Pd e del centrosinistra, sono la via maestra per coinvolgere tutti gli elettori nelle scelte della nostra comunità politica".

I dem romani lanciano un appello "a tutte le forze di centrosinistra, per costruire oggi, insieme, le condizioni che ci permetteranno di aprire una nuova fase di riscatto per Roma".

Poi i due segretari ribadiscono: "Le primarie si dovranno svolgere in piena sicurezza, siamo convinti che non possiamo permettere al virus di fermare la democrazia. Tutti i nuovi sondaggi realizzati ci consegnano una consapevolezza, il Pd è saldamente il primo partito della Capitale e il centrosinistra, unito, può vincere ogni sfida. Con un monito: chi deciderà di sottrarsi a questo percorso favorisce, unicamente ed irresponsabilmente, le destre verso la corsa al Campidoglio".