Le Sardine coi sacchi a pelo, "pronti a occupare la sede del Pd"

AGI - Mattia Santori e altri esponenti del movimento delle sardine si sono presentati con sacchi a pelo davanti al Nazareno, sede del PD. "Siamo pronti a rimanere dentro al Nazareno finché non ci assicurano che le cose si fanno con le persone", ha spiegato Santori.

Indossando le t-shirt rosse con la scritta 'Continuerai a farti scegliere o finalmente sceglierai? 6000 sardine", la delegazione del movimento, nato in occasione delle regionali in Emilia-romagna, è composta da una ventina di militanti, anche per evitare assembramenti nella piazza nel centro storico di Roma. Santori e pochi altri hanno portato dei sacchi a pelo e si erano detti pronti al presidio permanente se non fossero stati ascoltati.

La presidente del Pd Valentina Cuppi ha ricevuto una delegazione della Sardine, al Nazareno. Nella sede del partito democratico sono entrati, accolti da Cuppi, cinque militanti guidati da Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli. "Credo che l'iniziativa delle 6000 sardine vada accolta con assoluto entusiasmo perché è un approccio combattivo ma molto costruttivo", ha detto Cuppi