Supermedia AGI/YouTrend: crescono Lega e Fratelli d'Italia, soffre il Pd 

AGI - Lega e Fratelli d'Italia in crescita di consensi, Pd in sofferenza, M5s stabile: è il quadro che emerge dalla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per AGI. Fra i partiti minori spicca il rialzo di Azione di Calenda che arriva a sfiorare il 4%.

In dettaglio, il Carroccio risale di mezzo punto al 23,5%, aumentando il distacco dal Pd che perde per strada 0,4 punti e scivola al 19,2%. Continua a crescere il partito di Giorgia Meloni che raggiunge il 16,7% (+0,2), realizzando un nuovo record. Stabile al quarto posto M5s con il 14,8%.

Complessivamente il centrodestra accresce i consensi di 0,6 punti, portandosi al 49,3%, mentre i 'giallorossi (Pd-M5s-Leu), lasciano sul terreno 0,7 punti, scivolando al 37,2%.

Vediamo in dettaglio tutti i dati.

Supermedia liste

Lega 23,5 (+0,5)

Pd 19,2 (-0,4)

FdI 16,7 (+0,2)

M5S 14,8 (=)

Forza Italia 8,0 (-0,1)

Azione 3,9 (+0,4)

Mdp/La Sinistra 3,2 (-0,3)

Italia Viva 2,9 (-0,1)

+Europa 2,2 (+0,2)

Verdi 1,6 (=)

Supermedia aree Parlamento

Maggioranza Draghi 78,8 (+0,2)

di cui:

- giallorossi (Pd-M5s-Leu) 37,2 (-0,7)

- centrodestra (Lega-FI-Toti) 32,6 (+0,2)

- centro liberale 9,0 (+0,5)

Opposizione (FdI) 16,7 (+0,2)

Supermedia coalizioni politiche 2018

Centrodestra 49,3 (+0,6)

Centrosinistra 28,1 (=)

M5s 14,8 (=)

Leu 3,2 (-0,2)

Altri 4,5 (-0,4)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (18 febbraio)

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 18 febbraio al 3 marzo dagli istituti EMG, Ipsos, Ixè, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il 4 marzo sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.