Negli Usa via libera vaccino di Johnson & Johnson, per la Fda è sicuro ed efficace

AGI - E’ arrivato il via libera del panel di esperti della Fda, la Food and Drug Administration, al vaccino anti-Covid prodotto dalla Johnson & Johnson. Sarà il terzo ad ottenere l’autorizzazione negli Stati Uniti, dopo quelli di Pfizer e Moderna, ma è il primo a prevedere una sola dose

La decisione è arrivata al termine di una lunga riunione della commissione federale che doveva valutare la qualità tecnica dei componenti della terapia. Il nulla osta con procedura d’emergenza era atteso.

Mercoledì la Fda aveva definito in un report “sicuro ed efficace” il vaccino della multinazionale farmaceutica con sede in New Jersey. La Johnson & Johnson ha garantito la produzione di cento milioni di dosi entro giugno, di cui venti milioni entro la fine di marzo. Questi numeri si aggiungono ai circa 300 milioni che Pfzier-BioNTech e Moderna hanno promesso di consegnare entro fine luglio. Il vaccino della Johnson & Johnson ha mostrato di essere efficace nel 72% dei casi negli Usa, e nel 64% in Sudafrica, dove è comparsa una variante particolarmente aggressiva e che si sta diffondendo negli Stati Uniti. Inoltre il vaccino è risultato efficace nell’86 per cento dei casi di forme gravi di Covid negli Usa, e nell’82% in Sudafrica. Nessuna delle quasi ventiduemila persone sottoposte alla terapia è morta per il virus.