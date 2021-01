Governo: ok dal Senato alla fiducia con 156 sì. Applausi dalla maggioranza

AGI - Il Senato conferma la fiducia al governo Conte II con 156 voti favorevoli. I voti contrari sono 140, gli astenuti 16. Il risultato del voto viene accolto dalla maggioranza con un applauso nell'emiciclo.

"Rispetto alle premesse e alle speranze di Conte e Casalino, le cose non sono andate come speravano. Sentivo parlare di decine di responsabili ma al netto di casi singoli, dall'altra parte ce ne sono di più, il centrodestra ha mantenuto la sua compattezza e non era scontato. Ho parlato con Salvini, parlerò con Berlusconi. Ora dobbiamo chiedere un colloquio con il Colle", ha detto la leader di FI, Giorgia Meloni, a Fuori dal coro su Rete 4. "La sinistra, che si considera al di sopra delle regole, ritiene che il Presidente Mattarella in questo caso chiudera' un occhio, ma ho troppo rispetto del Presidente Mattarella per crederlo, a maggior ragione in un momento come questo", ha aggiunto

"Che schifezza. Che triste pagina. Che tristezza. Per arrivare alla maggioranza promettono poltrone. Per me la coerenza e la dignità valgono di più che le poltrone", ha commentato invece Matteo Salvini ospite di Cartabianca su Rai 3 commentando l'esito del voto sulla fiducia al governo.