"Se Conte apre ai responsabili ci asterremo", dice Renzi

AGI - "Se Conte farà un intervento come quello che ci aspettiamo, cioè di apertura a pezzi di Forza Italia, del centro o altri che vorrebbe portare dentro per sostituirci, avremo grande rispetto ma ci asterremo": lo ha detto dice Matteo Renzi intervenendo a 'Titolo Quinto' su Rai 3 in vista delle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Parlamento la settimana prossima. "Staremo nell'arena politica della Camera e del Senato lunedì e martedì, vedremo cosa farà Conte e dipende da quello che lui dirrà: noi non possiamo votare la fiducia dopo quello che è successo", ha spiegato il leader di Italia viva.

Sì a una discussione senza veti

Renzi non sbarra la strada a un possibile riavvicinamento con la maggioranza dicendosi disponibile "a discutere senza veti e senza impiccarsi a nessun nome perché la situazione è gravissima".

"Spero che il presidente del Consiglio oggi si sia occupato di vaccini" dopo l'annuncio di Pfizer di ridurre le sue dosi all'Italia, aggiunge il leader di Italia viva, "e non abbia passato il tempo a telefonare ai senatori per arrivare a quota 161 voti in aula",. ha detto ancora l'ex premier.