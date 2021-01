Renzi a Conte: "Andare alla conta in aula è un azzardo numerico"

AGI - Per il leader di Italia viva, Matteo Renzi, arrivare a una conta in aula sul governo è "un errore politico e un azzardo numerico". La risposta del premier Giuseppe Conte è stata "sprezzante e sorprendente: ci vedremo in Parlamento, ha detto", ha spiegato Renzi in un'intervista a Repubblica.

"Evidentemente è già convinto di avere i voti in aula, forse di Forza Italia: mi sembra un errore politico e un azzardo numerico. Ma auguri a lui e all'Italia", ha aggiunto. Per l'ex premier non ci sono i numeri per sostituire Italia viva al Senato: "E' più facile che Salvini ne rubi altri tre al M5s che il contrario", ha assicurato.

Renzi non ha gradito neppure il post di Conte che sembrava aprire a Italia viva: "Quando la smetterà di scrivere post retorici e inizierà a confrontarsi sui problemi di merito facendo davvero politica, ci troverà a fare l'interesse l'interesse dell'Italia e degli italiani. Basta che faccia presto perché non c'è piu' tempo".

Quanto all'ipotesi che si vada a elezioni, per il leader di Iv non esiste che "il Pd si suicidi in nome della difesa di un premier che ha firmato con Salvini i decreti sicurezza e che si è proclamato populista e sovranista al fianco di Trump".