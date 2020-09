Fondi Lega: la Gdf perquisisce la sede di Bondeno nel Ferrarese

AGI - I militari della Guardia di Finanza di Genova hanno avviato perquisizioni nel Comune di Bondeno, in provincia di Ferrara, nell'ambito dell'inchiesta sui fondi della Lega. Le Fiamme gialle hanno acquisito documenti e materiale informatico relativo ad alcuni versamenti. A quanto si apprende, gli inquirenti vogliono far luce in particolare su una cifra pari a 900mila euro. La somma sarebbe stata in un primo momento trasferita alla Lega regionale dell'Emilia Romagna che, in seguito, l'avrebbe rimessa come donazione al Comune di Bondeno.