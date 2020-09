Giani vince in Toscana, "il mio risultato nasce dalla gente"

Un risultato elettorale che "nasce dalla gente". Così Eugenio Giani, candidato di centrosinistra vincente alle elezioni regionali in Toscana, ha commentato l'esito del voto a 'Unomattina speciale elezioni' su Rai1. Giani ha fatto notare l'elevata affluenza registrata in Toscana: "A Firenze è andato a votare il 63% contro il 48% della volta precedente".

Giani ha sottolineato di aver ricevuto la preferenza dei fiorentini e dei toscani perché è stato sempre molto presente sul territorio e conosciuto per il suo impegno: "Il valore del territorio non è stato troppo considerato ma è stato molto importante".

Giani ha quindi ringraziato il segretario del Pd Nicola Zingaretti che gli è stato "vicino nel modo giusto" e gli altri componenti del centrosinistra: "È stata una vera coalizione, Renzi mi è stato vicino e il ministro Speranza è venuto più volte. Ho avuto tante componenti che mi hanno sostenuto"

Ceccardi, i nostri lettori non sono fascioleghisti

"I nostri elettori non possono essere tacciati di essere degli estremisti, dei fascioleghisti. Noi saremo lì e non faremo sconti a questo governo. Sicuramente li supporteremo, noi avevamo fatto attivamente un programma: mi auguro che il centrosinistra non si dimentichi delle persone che rischiano di perdere il posto di lavoro, delle infrastrutture che mancano in Toscana" ha detto la Ceccardi. "La partita, nei prossimi anni, saranno le infrastrutture" ha aggiunto "noi con i nostri consiglieri regionali, comunali, sindaci, saremo lì a dare supporto alla Toscana. Io chiudo questa campagna con il sorriso".

Per Salvini è stata una battaglia bellissima

"In toscana è stata una battaglia bellissima, ringrazio Susanna e migliaia di persone incontrate con cui abbiamo stretto un patto che ci vedrà essere presentissimi", ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini. "Quando giochi partita la giochi sempre per vincere, sapevamo che era difficile. Superare il 40% e' una bella soddisfazione. Anche lì essere primo partito del centrodestra e aver superato il 40% è un bel punto da cui ripartire".

Renzi, fallita la rivincita del Papeete

"Salvini voleva prendersi in Toscana la rivincita del Papeete, un anno dopo. Operazione fallita. Oggi si festeggia. Grazie a Eugenio Giani, grazie ai toscani" scrive da parte sua su Facebook il leader di Italia viva Matteo Renzi.

Il team di Giani, "abbiamo fatto una grande campagna"

"Noi abbiamo fatto una grande campagna elettorale nonostante le difficoltà che ci sono state come il Covid ed il rientro dalle ferie. Una campagna elettorale fatta durante le ferie, difficile, complessa, ora attendiamo i risultati perché crediamo sia la cosa più importante da fare. Commenteremo quando avremo più certezza sui dati" ha detto Niccolò Falomi, tra i responsabili della campagna elettorale di Giani.

Soddisfazione, secondo Falomi, per l'affluenza al voto: "Già da ieri abbiamo visto che, votando su due giorni, l'affluenza era molto positiva. È un dato obiettivamente che ci conforta".

"S'è fermato Salvini: i toscani non hanno creduto alla sua propaganda. Non hanno creduto nemmeno ai falsi toni moderati di Susanna Ceccardi, che si è presentata in questa campagna elettorale con toni più concilianti" ha detto Simona Bonafè, segretaria regionale del Pd toscano.

"Ma è evidente - aggiunge - che la cultura toscana e i toscani hanno premiato un modello che è conosciuto in tutto il mondo, un modello toscano che a livello sanitario ha saputo meglio di altri reggere la crisi del coronavirus e i cittadini toscani non si sono fatti abbindolare dalle false promesse di cambiamento del centrodestra". "Il centrodestra - prosegue - ha fatto una partita tutta nazionale, perché è evidente che l'obiettivo di Salvini e Meloni era un altro, cioè era attaccare il Governo e incidere negli equilibri nazionali. Il Pd e il nostro candidato hanno fatto una campagna elettorale per la Toscana, per i toscani e oggi siamo qui molto contenti di questo risultato".

"Capirete il mio entusiasmo in questo momento - continua la segretaria Pd - Abbiamo i primi dati, è chiaro sono solo alcune sezioni e andranno confermati, ma sono dati molto positivi per il nostro candidato Eugenio Giani e molto positivi anche per il Pd che dalle prime proiezioni dovrebbe confermarsi il primo partito di questa regione, con oltre il 30%". Un dato, sottolinea Bonafè "che è lo stesso che il Pd prese alle Europee dello scorso anno; ma calcolate che lo scorso anno avevamo Iv, avevamo Azione e un pezzo di Leu. Quindi un risultato veramente molto importante per noi".