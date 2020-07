Puglia: ok del Cdm al decreto sulla doppia preferenza di genere

AGI - Via libera del Consiglio dei ministri al decreto sulla doppia preferenza nella legge elettorale della Puglia, con la nomina di un Commissario ad hoc. Lo annuncia su Facebook la ministra dell'Agricoltura, Teresa Bellanova: "Un decreto legge con cui il Governo nazionale indica la soluzione nella nomina di un Commissario. È esattamente quanto è accaduto poco fa al Consiglio dei Ministri, sanando così una ferita e dando il via libera alla doppia preferenza di genere a partire dalla tornata elettorale di settembre", scrive l'esponente di Iv. Per il ruolo di commissario è stato individuato il prefetto di Bari, Antonia Bellomo.

"È una roba da matti. La maggioranza di centro-sinistra in Puglia ha avuto 5 anni per approvare una legge che hanno approvato tutte le altre Regioni italiane", commenta il leader leghista, Matteo Salvini, "non vorrei che, siccome Emiliano ha capito che perde, fosse un motivo per rinviare o annullare le elezioni. È giusto che ci sia una doppia preferenza. Non vedo l'ora che sia il 20 settembre e che i pugliesi, dopo Vendola e Emiliano, possano scegliere il cambiamento".