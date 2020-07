Salvini attacca l'Ue: "Banca d'affari in cui l'Italia ci rimette"

La cancelliera tedesca: i leader dei 27 hanno "varie posizioni" sull'entità degli aiuti, sulle regole per accedervi e su come applicarle. "Non posso ancora dire se troveremo una soluzione. C'è molta buona volontà, ma potrebbe darsi che oggi non venga raggiunto un risultato". Braccio di ferro con l'Olanda. Conte evoca la Corte Ue: "L'Europa sotto ricatto dei frugali". Macron: "Compromesso possibile, ma non a spese dei valori europei"