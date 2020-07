Liguria: i renziani confermano il 'no' a Sansa

AGI - Italia viva conferma il suo 'no' al sostegno alla candidatura di Ferruccio Sansa a presidente della Regione Liguria. Il giornalista, indicato come candidato dal centrosinistra e da M5s, a cui oggi il capo politico Vito Crimi ha confermato il sostegno dei 5 stelle, ha chiamato Raffaella Paita, parlamentare di Iv eletta in Liguria, che sta seguendo il dossier elezioni Regionali. Una telefonata in cui Paita ha confermato che Italia viva "andrà da sola", riferisce la stessa esponente renziana all'AGI.

"Sì, Sansa mi ha chiamata e mi ha chiesto se la nostra posizione di andare da soli alle elezioni regionali fosse confermata e io gli ho risposto di sì", spiega Paita, che aggiunge: ai precedenti motivi che hanno indotto Iv a non appoggiare Sansa "oggi se ne è aggiunto un altro: l'intervista rilasciata da Sansa sulla Gronda".