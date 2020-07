"La Regione Liguria è pronta a chiedere i danni", dice Toti

AGI - "Abbiamo fatto un'ordinanza, che è uno strumento tipicamente legale del governatore, chiedendo di presentarci un piano che tenesse conto delle esigenze di sicurezza delle autostrade e anche dell'esigenza di poterle percorrere in sicurezza. Non ci è stato nemmeno risposto". In un'intervista a 'Il Sole 24 Ore' il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti parla delle tensioni con il ministero delle Infrastrutture sul caos delle autostrade liguri e dice di essere pronto a rivolgersi ai giudici per chiedere un risarcimento: "Presenteremo - afferma - al tribunale civile di Genova una richiesta danni, immagino sabato o lunedì.

Ne abbiamo già parlato col nostro consulente, il professor Cuocolo, e col nostro ufficio legale. Sarà una richiesta formale di risarcimento che cercheremo di quantificare attraverso adeguate perizie". Toti ricorda poi che "hanno già annunciato class action gli albergatori, i trasportatori, i terminalisti del porto e così via". Perchè, osserva Toti, "si sta distruggendo totalmente l'economia Ligure, di una regione che è il ganglio logistico del Nordovest del Paese. Il conto economico dei danni al turismo, ai ristoranti, agli alberghi, all'autotrasporto e ai porti è ingentissimo: miliardi di euro".