Risalgono Lega e Pd, la maggioranza riduce il distacco

AGI - Lega e Pd in lieve risalita, mentre la maggioranza accorcia di un punto il distacco rispetto alle opposizioni di centrodestra. E' quanto emerge dalla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per AGI. In dettaglio, il Carroccio si porta al 25,8% (+0,2 punti) e il Pd al 20,5% (+0,3), mentre M5s resta stabile al 16,1% e Fratelli d'Italia perde 0,1 punti, al 14,6%. I partiti che compongono la maggioranza di governo ottengono complessivamente il 42,6% dei consensi (+0,7), mentre l'opposizione di centrodestra arretra di 0,3 punti, portandosi al 48,2%

Supermedia liste

Lega 25,8 (+0,2)

PD 20,5 (+0,3)

M5S 16,1 (=)

FDI 14,6 (-0,1)

Forza Italia 6,8 (-0,4)

Italia Viva 3,2 (+0,1)

La Sinistra 2,7 (+0,2)

Azione 2,7 (+0,1)

Verdi 1,8 (-0,1)

+Europa 1,7 (=)

Supermedia aree parlamento

Maggioranza di governo 42,6 (+0,7)

Opposizione di centrodestra 48,2 (-0,3)

Supermedia coalizioni politiche 2018

Centrodestra 48,2 (-0,3)

Centrosinistra 28,1 (+0,5)

M5S 16,1 (=)

LeU 2,7 (+0,2)

Altri 4,9 (-0,4)



N.B.: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia del 18 giugno