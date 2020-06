Supermedia: Lega e Pd in calo, cresce ancora Fratelli d'Italia. Azione supera La Sinistra  

AGI - Lega e Pd ancora in calo di consensi, M5s stabile mentre continua a guadagnare FdI. È quanto emerge dalla Supermedia settimanale di AGI/Youtrend che evidenzia anche il sorpasso del partito di Calenda, Azione, su La Sinistra. I dati mostrano il partito di Salvini al 25,6% in calo dello 0,3, il Pd al 20,2% (-0,2), M5s invariato al 16,1%, FdI in aumento dello 0,1 al 14,7% e Forza Italia stabile al 7,2%.

Leggero calo di Italia Viva al 3,1% (-0,1), mentre Azione si porta al 2,6% (+0,1) sopra La Sinistra, 2,5%, i Verdi 1,9% e +Europa 1,7%. Per aree del Parlamento la maggioranza è al 41,9% (-0,4) mentre l'opposizione di centrodestra al 48,5% (-0,1).

Supermedia liste

Lega 25,6 (-0,3)

PD 20,2 (-0,2)

M5S 16,1 (=)

FDI 14,7 (+0,1)

Forza Italia 7,2 (=)

Italia Viva 3,1 (-0,1)

Azione 2,6 (+0,1)

La Sinistra 2,5 (-0,1)

Verdi 1,9 (+0,1)

+Europa 1,7 (=)

Supermedia aree Parlamento

Maggioranza di governo 41,9 (-0,4)

Opposizione di centrodestra 48,5 (-0,1)

Supermedia coalizioni

(In confronto con le POL18)