Decreti Sicurezza, Conte accelera: "Li cambieremo la prossima settimana"

"Stiamo lavorando e la ministra Lamorgese ha avuto l'incarico di mettere a punto la versione finale delle modifiche del decreto sicurezza. Quindi se non questa settimana, io spero già la prossima potremo ritrovarci al Consiglio dei ministri per approvare le modifiche al decreto". Lo ha detto il premier a Fanpage.it il premier Giuseppe Conte.

Immediata la replica di Salvini: "Se il governo proverà a cancellare i decreti sicurezza io girerò paese per paese per raccogliere un milione di firme per un referendum per bloccare quello che sarebbe un atto che favorisce solo la criminalità", ha detto l'ex ministro dell'Interno a 'Fuori dal coro', trasmissione di Rete Quattro.

Sulla modifica del decreto sicurezza interviene anche Renzi: "Il presidente del Consiglio Conte ha firmato i decreti sicurezza, insieme a Di Maio, quindi capisco il suo imbarazzo", ha detto il leader di Italia Viva a Carta Bianca, su Rai3.