Meloni: "Basta attese, i soldi servono ora per salvare le famiglie”

“Qualcosa in Europa si muove, quello che è successo oggi è sicuramente un passo in avanti”. Commenta così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni il varo del Recovery Fund da 172 miliardi approvato ieri dalla Commissione Ue nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, nella quale attribuisce un merito ai sovranisti: “Se qualcosa si è mosso penso sia stato anche per le nostre critiche e punzecchiature”. Ma detto questo, Meloni giudica che nonostante ciò “500 miliardi a fondo perduto sono pochi” e, aggiunge: “Non lo dico io: è stato il commissario Gentiloni a parlare di 1.500 miliardi”.

Quindi Meloni attacca: “Se ce li danno il prossimo anno e magari li spalmano su sette annualità, stiamo freschi! Quello che proveranno a salvare sarà già morto” perché “per ricostruire l’Italia ci vorranno anni e un governo coeso frutto di nuove elezioni”. Chiosa infine Meloni: “Qui va ridiscusso tutto perché la priorità assoluta è salvare il sistema produttivo”