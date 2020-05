Fico: "Lo Stato sia vicino a chi è in difficoltà per bloccare la mafia"

"Il punto fondamentale in questo momento è che lo Stato deve essere vicino a tutte le persone in difficoltà, dalle famiglie alle imprese, deve riuscire ad arrivare a tutti perché in questo momento la mafia può essere più persuasiva e pervasiva e allora lì deve esserci lo Stato e tutti i provvedimenti che si stanno mettendo in campo, come il Rem e i prestiti a fondo perduto, servono proprio a bloccare ogni tentativo della mafia di andare avanti". Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo allo speciale su Rai 1 in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.