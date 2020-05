Conte sente per telefono Macron e Merkel sul Recovery Fund

Il presidente francese, in un'intervista al Financial Times, avverte che se le nazioni più colpite dall'emergenza coronavirus non riceveranno l'aiuto necessario, i populisti conquisteranno l'Europa meridionale. E punta il dito su Pechino: "In Cina sono successe cose che non sappiamo". Gualtieri all'Ecofin insiste: "Recovery fund con debito comune"