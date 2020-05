Decreto rilancio: c'è l'accordo politico, domani Consiglio dei ministri

L'accordo politico sulle misure contenute nel decreto legge rilancio è stato raggiunto. Il Consiglio dei Ministri si terrà domani.

Il pre Consiglio - secondo quanto si apprende a palazzo Chigi - è ancora in corso e ultimerà nelle prossime ore l'esame delle varie norme. L'elevato numero di norme e la loro complessità sta dilatando i tempi del pre Consiglio.

Poco prima fonti del Mef avevano assicurato: "Tutti i nodi sono stati sciolti ed è in corso la predisposizione del testo finale del Decreto Rilancio che recepisce tutte le modifiche tecniche concordate al pre-consiglio". Per poi aggiungere: "In merito ad alcune indiscrezioni circolate in queste ore, si precisa che non c'e' alcun problema di coperture riguardo al decreto stesso".