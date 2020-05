"Il Mes va usato. M5s non deve sentirsi sconfitto", dice Delrio

"Anche io ero contrario all’uso del Mes in stile Grecia. Ma se le condizionalità non ci sono, se c’è uno strumento nuovo, prendiamone atto e usiamolo". In un’intervista al quotidiano La Stampa di Torino, il capogruppo dem a Montecitorio Graziano Delrio afferma anche che “da parte del M5S c’è stata molta prudenza, ma nel momento in cui il no alle condizionalità sarà nero su bianco sarà difficile non usare quelle risorse”, tantopiù – aggiunge – che “siamo impegnati a conquistare prima di tutto il Recovery Fund” mentre sul Mes “ragioneremo con calma da buoni alleati, ma credo che prevarrà l’idea di usarlo” confida Delrio.

Secondo il capogruppo Pd alla Camera, infatti, “se c’è uno strumento nuovo dobbiamo prenderne atto” e per questo motivo nessuno si deve sentire “sconfitto da questa scelta” per poi ricordare che quei circa 37 miliardi a cui l’Italia potrebbe avere accesso “sono più di un quarto del bilancio della sanità”.