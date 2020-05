Fase 2: Boccia, possibile riaprire i parrucchieri prima del 1 giugno

"Tra 14 e 15 maggio arriveranno le linee guida su estetisti e parrucchieri ed entro il 18 maggio pensiamo che potranno cominciare ad aprire. In base ai nostri dati e al nostro monitoraggio qualcosa può riaprire anche prima la data del primo giugno. Escludo che possano aprire prima del 18 maggio, ma dal 18 è probabile che alcuni esercizi possano riaprire". Lo ha detto il ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Francesco Boccia, a L'Aria che tira, su La7.

"Il Paese ha superato i momenti drammatici dell'emergenza sanitaria, quello in cui mancavano i respiratori di notte. Se oggi siamo con dati che ci rincuorano lo dobbiamo ai sacrifici che ha fatto tutto il Paese" ha aggiunto Boccia. "Bar e Ristoranti sono il simbolo di un certo modo di essere italiani. L'Inail sta preparando le linee guida per i parrucchieri, gli estetisti, i negozi al dettaglio perché chi va in quell'esercizio deve essere sicuro di non essere esposto al contagio. Noi non solo ci siamo, ma stiamo correndo tanto e lo stiamo facendo per tenerli in sicurezza", ha aggiunto Boccia. "Le misure messe in campo negli ultimi 35-40 giorni non ci sono mai state nella storia della Repubblica, dare la cassa integrazione ad aziende che hanno un solo dipendente non è mai accaduto. L'Inps sta dando contributi a tutti coloro che ne fanno richiesta, l'appello che faccio è perche' laddove occorre si correggano gli iban sbagliati. Sulle cig ci sono regioni che hanno fatto domande prima e le casse integrazione sono state erogate e altre regioni che lo hanno fatto dieci giorni fa".