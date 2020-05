Berlusconi: "Noi non sosterremo mai un governo delle sinistre"

"Noi non sosterremo mai né potremmo mai sostenere questo governo, un governo delle sinistre". Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha riunito in video chat i coordinatori di FI e - racconta all'AGI un coordinatore che sta partecipando alla riunione - ha voluto ribadire che non è previsto alcun soccorso azzurro all'esecutivo. Forza Italia - il ragionamento fatto dall'ex presidente del Consiglio secondo le stesse fonti - è la forza politica che ha fondato il centrodestra in Italia, ne è parte integrante e ha con gli alleati un rapporto di grande lealtà.

Berlusconi ha spiegato - viene ancora riferito - di essere ottimista sul futuro di FI e di essere tornato a lavoro a pieno ritmo.