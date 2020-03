Il presidente del Piemonte è guarito dal coronavirus

“Sono guarito. Ho appena ricevuto l’esito del doppio tampone di verifica ed entrambi hanno dato esito negativo al coronavirus". Ad annunciarlo il presidente del Piemonte Alberto Cirio, che aveva annunciato di essere positivo l'8 marzo scorso, dopo essersi sottoposto al tampone.

"Si lotta e si va avanti. - ha aggiunto Cirio, che si è immediatamente recato alla sede dell'Unità di crisi della Protezione Civile a Torino - Questa è una battaglia che possiamo vincere. Dobbiamo solo continuare a lavorare con lucidità e con grande impegno. Tutti insieme, perché dipende da tutti quelli che decideranno di stare chiusi in casa. Più stiamo chiusi in casa, più questa battaglia la vinciamo in fretta".

Il governatore del Piemonte che, in queste due settimane da casa, ha sempre proseguito la propria azione, ha concluso dicendo "continuo a lottare per sconfiggere, anche fuori, quello che ho sconfitto dentro di me".