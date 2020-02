Spunta la prima mascherina alla Camera, la indossa una deputata di FdI

Sbarca anche alla Camera l'oggetto simbolo della prevenzione del coronavirus: Maria Teresa Baldini, deputata di Fratelli d'Italia e medico, è la prima parlamentare a partecipare ai lavori di Montecitorio indossando in aula una mascherina azzurra. "La mascherina, gli occhiali e i guanti sono gli unici presidi che le persone comuni possono adottare" contro la diffusione del coronavirus, spiega poi in Trasatlantico.

"Credo che sia arrivato il momento di parlare chiaramente perché la mala-informazione viene fatta da chi non conosce la materia", aggiunge Maria Teresa Baldini. "Sappiamo cosa sono i virus influenzali e parainfluenzali, hanno dei picchi e questo è il momento di picco. Ho visto anche in qualche ospedale la difficoltà di mettere la mascherina. Sono medico: il parlare a vanvera non dà certezze e dà ansia ai pazienti. E' il momento di impegnarci tutti con forza e determinazione: laviamoci le mani spesso e mettiamo la mascherina. Non chiedo niente, mi assumo la mia responsabilità".

A chi le chiede se il suo gesto non rischia di contribuire a generare ansia replica infine: "Non faccio allarmismo, faccio una cosa che dovremmo fare".