Zingaretti dice no a "furbi temporeggiamenti" perché "il governo deve accelerare"

"Ogni volta che la destra perde gli italiani guadagnano miliardi di euro per l'equità e gli investimenti". Lo ha detto Nicola Zingaretti all'assembela del Pd. "L'abbassamento dello spread è il segnale inequivocabile di questa differenza, da settembre a oggi abbiamo risparmiato quasi 5 miliardi di euro, sono scesi i tassi sui mutui ed è merito di questo governo aver rafforzato i bonus per gli asili nido", ha aggiunto il leader dem: "E' merito del governo aver evitato l'aumento dell'Iva, aver aumentato il netto in busta paga. Ma vogliamo essere protagonisti di una ampia riforma fiscale. Ecco perchè siamo stati dentro questo governo a testa alta, ma il governo deve essere più unito, ambizioso e coraggioso. Non lo considero un governo amico, ma il nostro governo", ha poi sottolineato: "Ora questo governo ha il dovere di accelerare, superare incertezze del tutto politico. E lo dico agli alleati: non accetteremo temporeggiamenti furbeschi per rallentare l'azione dell'esecutivo".​