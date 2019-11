Salvini ha aperto un profilo ufficiale anche su TikTok, con due video

Matteo Salvini ha aperto un canale ufficiale su TikTok, il social network cinese di proprietà di ByteDance. Il leader della Lega ha scelto come nome sul social @matteosalviniufficiale e nella descrizione oltre a "Leader della Lega" ha inserito l'hashtag #Primagliitaliani. Due i video caricati nelle prime 4 ore sul canale: il primo è dedicato alle forze dell'ordine e si vede Salvini stringere la mano a dei carabinieri; il secondo è sul tema immigrazione e il leader leghista sottolinea che "in Italia si arriva solo se si ha diritto, altrimenti si torna da dove si è venuti". Stando a quanto si vede sul social, Salvini è il primo politico nazionale ad aver deciso di sbarcare sul TikTok.



TikTok negli ultimi mesi è diventato molto popolare tra gli adolescenti in Europa, Italia compresa. Oggi ha circa un miliardo di utenti, un numero raggiunto a una velocità mai raggiunta prima da altri social network. Su TikTok si condividono soprattutto video brevi e divertenti, sfide con gli amici, contenuti video virali raccolti intorno ad hashtag popolari. Insieme alla popolarità, TikTok ha raccolto anche molti dubbi e critiche nelle istituzioni. In prima linea c'è il Congresso americano che da mesi cerca di indagare se l'app sia una minaccia alla sicurezza nazionale degli Usa.

