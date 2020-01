Mattarella: la cultura è la risposta all'odio e all'intolleranza

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP Sergio Mattarella

"In riferimento alla pseudo cultura dell'odio e dell'intolleranza, la risposta è qui, in questo ateneo, come negli altri. In un momento in cui il mondo è attraversato da incertezze che si rinnovano spesso e che ora sono allarmanti, la risposta a questa distorsione risiede nella cultura e nei messaggi che i nostri atei sono in grado di dare". A dirlo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella inaugurando l'anno accademico 2019 - 2020 dell'università degli Studi del Sannio.​

