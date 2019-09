Le notizie del giorno (ore 17.30)

(Agi) Silvia Romano 

MANOVRA: CONTE "STERILIZZIAMO L'IVA, TROVATI I 23 MILIARDI"

A Palazzo Chigi si tratta sul Def in vista del Cdm delle 18 e 30 che dovrà varare la nota di aggiornamento. Nuova riunione Conte-Di Maio-Guerini. Il premier conferma che il rapporto deficit-Pil sarà sopra il 2% e annuncia possibili riduzioni della tassa sulle bollette e sui prodotti alimentari. Poi aggiunge: giusto il taglio del cuneo per i lavoratori. Salvini all'attacco: la nostra manovra è già pronta con la pace fiscale.



LA LEGA DEPOSITA IL QUESITO PER IL 'POPOLARELLUM', CONTE E DI MAIO 'APRONO' AL VOTO AI GIOVANI

Calderoli: con un sistema maggioritario eviteremo maggioranze di palazzo. Il leader 5 Stelle appoggia la proposta di Enrico Letta sul voto ai sedicenni: vanno ascoltati. Il premier: va benissimo ma è più tema da sede parlamentare.



DAZI: WTO DECIDE SULLE SANZIONI USA ALL'UE, AGROALIMENTARE A RISCHIO

La World Trade Organization dovrà quantificare l'entita' delle ritorsioni commerciali di Washington sull'affair Airbus. Consorzio Grana, se applicati per noi danni per 270 milioni. Boccia: abbiamo bisogno di piu' Europa.



DISOCCUPAZIONE AL 9,5% AI MINIMI DAL 2011; 27% TRA I GIOVANI

Istat: ad agosto +140.000 occupati. Per gli 'under 24' si tratta del tasso piu' basso dall'estate del 2010. Inflazione stabile ma corre il carrello spesa, a settembre +0,8%.



"SILVIA ROMANO E' VIVA", 007 LAVORANO PER RIPORTARLA A CASA

Fonti dell'intelligence non confermano però la notizia che la ragazza, sequestrata in Kenya e ora in Somalia, sarebbe stata costretta a sposarsi con rito islamico.



L'OMAGGIO DI PARIGI A CHIRAC, I LEADER MONDIALI DA MACRON

Oggi i funerali dello statista francese a cui parteciperanno almeno 30 capi di Stato e di governo. Mattarella a Saint-Sulpice. Incontro all'Eliseo.



UE BOCCIA IL COMMISSARIO UNGHERESE, ORBAN PROPONE VERHELY

Stop del Parlamento europeo anche alla candidata socialista rumena Rovana: non sono in grado di esercitare le proprie funzioni conformemente ai trattati e al codice di condotta.



UCRAINA-GATE: SOTTO PROTEZIONE LA TALPA CHE SVELO' LA TELEFONATA TRA TRUMP E ZELENSKY

Il presidente Usa chiede di incontrarlo e si scaglia contro il relatore dell'inchiesta: e' tradimento. La Casa Bianca pianifica una strategia di risposta all'impeachment.



OMICIDIO MEREDITH: CONCESSA LA SEMILIBERTA' A RUDY GUEDE

Il via libera del tribunale di sorveglianza di Roma che ha bocciato pero' la richiesta di affidamento ai servizi sociali. L'ivoriano sta scontando 16 anni di reclusione.

