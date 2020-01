La Lega voterà anche in Aula per mandare Salvini a processo

Danilo Garcia Di Meo/AGF Salvini

Dopo il sì in Giunta per le immunità, i senatori della Lega voteranno per l'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini anche in Aula al Senato. Lo ha anticipato lo stesso segretario leghista. "Sì, sono testone", ha risposto Salvini ai cronisti che glielo domandavano.

"Sono curioso, faccio di testa mia e non ascolto i legali", ha continuato. "Sono stufo di passare le mie giornate rispondendo su processi e cavilli. Se mi condannano mi condannano, se mi assolvono mi assolvono. Partita chiusa", ha concluso. Il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto di processare l'ex ministro dell'Interno per sequestro di persona in relazione alla vicenda dei migranti salvati dalla nave Gregoretti e lasciati sull'imbarcazione alcuni giorni perché non ne era stato autorizzato lo sbarco.

