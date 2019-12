In Toscana la Lega è primo partito, dice un sondaggio

ELIANO IMPERATO / CONTROLUCE

Matteo Salvini

La Lega sorpassa il Pd in Toscana e diventa primo partito nella regione, secondo i dati di un sondaggio di Swg commissionato dal Carroccio in vista delle elezioni regionali e pubblicato oggi dal Quotidiano nazionale.

La rilevazione colloca il partito di Salvini al 34%, ossia cinque punti sopra il Pd che si ferma al 29%. M5s è terzo, ma molto staccato, all'8%. Quindi Italia Viva e Fratelli d'Italia entrambi al 5%, la Sinistra al 4,5%, Forza Italia al 3%.

Le liste civiche di centrosinistra raccolgono il 5,5% e quelle di centrodestra il 2,5%. Complessivamente, il centrodestra totalizza il 44,5% dei consensi e prevale di poco sul centrosinistra che vale il 44% delle intenzioni di voto.

I dati del sondaggio SWG su @qn_lanazione che ieri dicevo avrebbe fatto discutere



Un dato eclatante insieme al testa a testa tra le coalizioni: il dato deludente di Italia Viva. Il 5% in Toscana sarebbe davvero poco... pic.twitter.com/ihdaVqsruH — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) December 15, 2019

Una quasi parità che si riflette anche sulla corsa per la presidenza della Regione, con gli ipotetici candidati di centrodestra e centrosinistra collocati entrambi in una forchetta tra il 42 e il 46%, che diventano 44-48% nel caso di un patto di M5s con il centrosinistra. Un candidato 5 stelle che corresse da solo, si posiziona in una forchetta tra il 5 e il 9%.

