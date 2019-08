In corso l'incontro tra Di Maio e Zingaretti. Il M5s vuole un "Conte bis"

Maria Laura Antonelli / AGF

Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio

È in corso l'incontro tra il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, e il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Bocche cucite, per ora, sul luogo del faccia a faccia.

Al centro del colloquio, "molto cordiale", Di Maio ha riproposto un nuovo incarico a Giuseppe Conte come Presidente del Consiglio. È quanto riferiscono fonti Pd. "Zingaretti ha ribadito la necessità di un governo di svolta, non per una questione personale, ma per rimarcare una necessaria discontinuità. Non sono stati affrontati altri punti. Il confronto continuerà nelle prossime ore.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.