Governo: Zingaretti, spirito nuovo, ricreare fiducia nel Paese

MIGUEL MEDINA / AFP Nicola Zingaretti

"Lo abbiamo detto fin dal primo giorno che questo governo si dovrà caratterizzare anche per un spirito nuovo, per mostrare al Paese che lavoriamo per il bene comune. Sia quando si tratta di vicende regionali sia quando si tratta di scelte da fare a livello di governo. Bisogna riaccendere l'economia, riprendere la stagione degli investimenti, abbassare le tasse sui redditi più bassi del Paese, impedire l'aumento dell'Iva". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, arrivato in serata alla festa dell'Unita' di Bologna.



"Sono tutti programmi e progetti condivisi che stanno creando uno spirito nuovo. Anche per questo lo spread crolla e gli italiani si stanno rimettendo in tasca centinaia di milioni, già" diventati "miliardi. Perché l'altra settimana l'asta di un giorno ha fatto risparmiare 900 milioni agli italiani. Noi dobbiamo continuare con questo spirito nuovo. Ovviamente è una sfida. Ora - ha sottolineato Zingaretti - bisogna passare ai fatti e ricreare una fiducia nel Paese, Landini oggi ha usato queste parole ed ha assolutamente ragione. Bisogna ricreare la fiducia nel Paese - ha ribadito il leader del Pd - che vuol dire dare risposte ai problemi degli italiani, quelli che l'odio di Salvini non ha risolto ma anzi ha aggravato. Questa - ha concluso Zingaretti - è la nostra sfida: non nascondere i problemi ma dare delle risposte".

