"Un governicchio fondato unicamente sulle poltrone e sull'odio non ha vita lunga. Per loro prima le poltrone, per noi ora e sempre". Cosi' Matteo Salvini su Twitter.

