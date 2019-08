La trattativa tra M5s e Pd nei titoli di apertura dei giornali 

Francesco Fotia / AGF

Giornata ad altissima tensione politica, quella di ieri: dal vertice previsto in mattinata e poi cancellato a un clima di ritrovato confronto. È stata perciò un’altra giornata difficile, quella tra Pd e M5S, che dovrebbe portare sulla strada di un nuovo governo. Conte e Zingaretti si sono messi al lavoro, ma i democratici avvertono che Luigi Di Maio insiste per avere la vicepresidenza ma così facendo rischia di far saltare tutto. Oggi le delegazioni salgono al Quirinale per le consultazioni finali. Domani l’incarico.

IL CORRIERE DELLA SERA

Pd-M5S, trattativa a ostacoli

Conte e Zingaretti al lavoro. Ma i dem: Di Maio insiste perla vicepresidenza, così salta tutto

LA REPUBBLICA

Rieccolo

Pronto il Conte bis. Sta per nascere il governo giallo-rosso L’ultimo ostacolo rimasto è Di Maio: vuole per sé vicepresidenza e Difesa. “Ma il voto su Rousseau deciderà tutto”

LA STAMPA

Conte prova a fare il governo. La partita decisiva è su Di Maio

Il leader Pd telefona al premier: devi trattare tu. La mediazione: due vice o nessuno. Il nodo è aperto

IL GIORNALE

Trump vota inciucio

Clamoroso tweet del presidente americano: sto con Conte. Governo pronto: verso il via libera al Conte bis. Ma Di Maio non vuol mollare la poltrona da vice

IL FOGLIO

Il governo si sblocca e il Pd chiede a Conte una mano per commissariare il M5s​

Le trattative proseguono, si lavora già alla squadra (due vicepremier o zero?) e il Pd cerca discontinuità depotenziando Di Maio. L’assist di Trump a “Giuseppi”

IL FATTO QUOTIDIANO

Nemici miei

Il governo delle differenze e diffidenze. Alta tensione: Di Maio incassa il sì di Zinga a Conte (che ora guida le danze). E insiste col Pd sui due vicepremier. Grillo spinge, il Colle darà più tempo

LIBERO

Grillini da vergini a escort

I Cinquestelle, pur di governare, si snaturano. Ha ragione la Meloni: sono diventati il tonno della scatoletta che volevano aprire. Entrati in politica come puri, in 10 giorni sono passati dal letto della Lega a quello del Pd. E Di Maio, non contento, alza il prezzo fino all’ultimo

IL MESSAGGERO

Sfida Di Maio, governo in salita

Il Pd apre a Conte ma boccia il capo M5S come vice. La replica: decide il voto su Rousseau. I dem: così salta tutto. Oggi consultazioni finali. L’assist di Trump: il premier può farcela, spero resti

IL SOLE 24 ORE

Lo spread chiude in calo a quota 184: -23% da inizio crisi

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Anche Trump vuole Conte

Presto l’incarico da Mattarella. Fiducia dai mercati. Spread giù Stop del Pd a Di Maio vicepremier. Gli iscritti 5S al voto su Rousseau

IL GAZZETTINO DI VENEZIA

Ostacolo Di Maio sulla trattativa

Il Pd dice sì a Conte, ma boccia la richiesta del capo M5s di fare il numero 2 del governo. Caos nei Cinquestelle, slitta il voto on line Oggi consultazioni finali, domani l’incarico

IL MATTINO

Conte bis, l’ostacolo Di Maio

Il premier verso il secondo mandato. Il Pd: non al leader grillino vice. Ma i Cinquestelle resistono. Il capo M5S: votiamo su Rousseau. I dem: così rischia di saltare tutto. Oggi consultazioni finali

LA NAZIONE

Tra i due litiganti godono entrambi.

Veti, controveti e quasi rotture, ma Pd e M5s fanno il governo

IL SECOLO XIX

Conte bis, Di Maio chiede il voto online alla base. In bilico l’intesa con il Pd

I Dem: sgarbo istituzionale, a decidere sono Mattarella e il Parlamento

IL RESTO DEL CARLINO

Tra i due litiganti godono entrambi

Veti, controveti e quasi rotture, ma Pd e M5s verso il governo

IL TEMPO

M5S-Pd si sposano ma litigano sulle poltrone

